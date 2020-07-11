16 حالة غش في امتحانات اللغة الإنجليزية لأدبي الأزهر

قال الشيخ علي خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إن امتحان اللغة الإنجليزية لطلاب القسم الأدبي بالثانوية الأزهرية، ساده جو من الهدوء، ولم يكن هناك أي شكاوى من الطلاب داخل اللجان، أو من أولياء الأمور، وجاء الامتحان في مستوى الطالب المتوسط، ولم يتلقى القطاع أي شكاوى من الامتحانات من الأسئلة أو العملية الامتحانية.

وأضاف في مؤتمر الأزهر الصحفي، أنه جرى ضبط 10 حالات غش إلكترونى اليوم، و6 حالات غش ورقى بين الطلاب فى الامتحانات.

وهناك عدد من حالات الإخلال، الذى يتمثل فى الشغب وتمزيق الأوراق أو الشطب على ورق الإجابة.

وأوضح أنه تم قبول 4 أعذار من بعض أعضاء اللجان بسبب الظروف الصحية، وإلغاء ندب رئيس لجنة، بسبب تقصير فى عمله.