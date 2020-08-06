تهريب نفط ومخدرات.. تفاصيل عقوبات أمريكا على موالين لحكومة "السراج"

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم، فرض عقوبات على أفراد وشركات تابعة لحكومة فايز السراج المدعومة من تركيا في مالطا، وفق ما نقلت قناة "العربية".

وأدرجت الوزارة على القائمة السوداء شركة الوفاق إضافة إلى ثلاثة ليبيين وسفينة تحمل اسم المرايا، لتهريبهم النفط والمخدرات، لافتتة إلى أنها اتخذت تلك الإجراءات ضد شبكة من المهربين يساهمون في عدم استقرار ليبيا.

أما عن الأسماء، فأفادت بأن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أدرج المواطن الليبي فيصل الوادي، مشغل السفينة ماريا، مع شريكين له هما مصباح محمد محمد وادي، ونور الدين ميلود محمد مصباح، بالإضافة إلى شركة الوفاق المحدودة ومقرها مالطا، على لائحة العقوبات.

وقال نائب وزير الخارجية جاستن موزينيش "إن فيصل الوادي ومعاونيه قاموا بتهريب الوقود من ليبيا كما استخدموا ليبيا كمنطقة عبور لتهريب المخدرات".

وأضاف أن "الولايات المتحدة ملتزمة بكشف الشبكات غير المشروعة التي تستغل موارد ليبيا لمصلحتها الخاصة على حساب الليبيين".

وذكرت "الخزانة" الأمريكية أن الوادي عمل مع شبكة اتصالات في شمال إفريقيا وجنوب أوروبا لتهريب الوقود والمخدرات غير المشروعة عبر ليبيا إلى مالطا.