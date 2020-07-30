مسؤول بحكومة السراج يعترف: تركيا استغلت ضعفنا

كشف مسؤول في حكومة فايز السراج المدعومة من أنقرة، تململاً داخل حكومة السراج من الخضوع للشروط التركية حيث نقلت وكالة "أسوشييتد برس" الأمريكية عن مسؤول في مكتب السراج، إقراره اعتماد حكومة طرابلس الكامل على تركيا.

وقال المسؤول -رفض الكشف عن اسمه- إن الأمر "كان مثل لعبة خذ وهات وقد استغلوا ضعفنا في ذلك الوقت." وفق تعبيره.

واعتبر المسؤول، أن دعم تركيا لحكومة السراج عسكريا يسير جنبا إلى جنب مع مشاريعها الاقتصادية، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية.

وكانت مصادر قناة "العربية"، أكدت أن طائرة شحن تركية أفرغت حمولتها من المرتزقة في قاعدة الوطية الجوية غرب ليبيا سبقتها معلومات تحدثت عن هبوط طائرة عسكرية تركية في القاعدة الجوية بمصراتة قادمة من قاعدة الوطية.

وأشارت المصادر، إلى أن الطائرة تحمل مقاتلين وأسلحة إلى مصراتة من أجل نقلها لاحقا إلى جبهة سرت والجفرة.

وكان فريق من مخابرات الاحتلال التركي وصل في رحلة مباشرة من تركيا إلى قاعدة الوطية الجوية التي مكث فيها بضع ساعات ثم غادرها عائدا من حيث أتى.