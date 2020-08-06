ضبط مدير حملة مرشح "النور" لاستخدامه سيارة للمعاقين بدون لوحات في الدعاية بقنا

تمكنت وحدة مرور قنا، اليوم الخميس، خلال حملة مرورية من ضبط مدير الحملة الانتخابية لمرشح حزب النور بقنا لقيامه باستخدام سيارة ملاكي بدون لوحات معدنية.

وبالكشف على السيارة تبين أنها مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة وقام مدير الحملة بشرائها لتعثر مالكها المعاق ماليا.

كان اللواء محمد أبو المجد مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارا بضبط مدير الحملة الانتخاببة لمرشح حزب النور محمود أبوالسعود، لقيادته سيارة بدون لوحات كشفت تحريات اللواء محمد ياسر مدير المباحث الجنائية بقنا، قيام قوة من مرور قنا بضبط المدعو "محمد.إ.م" 37 عاما، أمين تنظيم حزب النور بمركز قوص ومدير الحملة الانتخابية لمرشح الحزب بالمحافظة، لقيادته سيارة بدون لوحات معدنية حيث تبين عن طريق المصادفة وأثناء قيام حملة مرورية بالكيلو 10 بطريق قفط الصحراوي تمكنت من ضبط السيارة وفحصها تبين أنها مملوكة لأحد الأشخاص من ذوى الاحتياجات الخاصة وحاصلة على إفراج جمركي وقيام المتهم بشرائها منه كما عثر بداخلها على بعض الدعاية الانتخابية الخاصة لمرشح الحزب وكان يعتزم توزيعها على مؤيديه وتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق.

قبل الصمت الانتخابي المصادفة تكشف استخدام مدير الحملة الدعائية لمرشح النور بقنا لسيارة معاقين دون لوحات.

كشفت المصادفة استخدام مدير الخملة الدعائية لمرشح حزب النور بقنا وأمين تنظيم الحزب بمركز قوص سيارة حديثة مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة (المعاقين).