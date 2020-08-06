مرشح "من أجل مصر" بالقاهرة: المجلس مطبخ الدولة.. وأعكف على إعداد مشروع لائحته الداخلية

قال محمود بكرى، مرشح القائمة الوطنية من أجل مصر قطاع القاهرة ووسط الدلتا عن حزب مستقبل وطن، إن مجلس الشيوخ هو مطبخ الدولة، ويعتبر هيئة استشارية عليا لمنظومة القوانين والخطط التى تسعى الدولة إلى تنفيذها.

وأكد «بكرى» فى حوار لـ«الوطن»، أنه يعكف من خلال الهيئة الاستشارية الخاصة به على إعداد مشروع لائحة لمجلس الشيوخ، لعرضها فى بداية الانعقاد، لأن قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020، نص فى إحدى مواده على العمل باللائحة الداخلية لمجلس النواب، لحين إعداد لائحة خاصة بالشيوخ.

محمود بكرى: القائمة الوطنية تحالف انتخابى وليس سياسياً.. وكل حزب يحتفظ بفكره ورؤيته الخاصة

وأشار إلى أن القائمة الوطنية تحالف انتخابى وليس سياسياً تنتهى بانتهاء العملية الانتخابية، وكل حزب يحتفظ بفكره وبرنامجه ورؤيته الخاصة، مضيفاً أنه يمتلك رؤية لعلاج مشكلات الصحة والتعليم والتنمية المحلية لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات.. وإلى نص الحوار:

أنا داعم لثورة 30 يونيو ودائماً مشارك فى كل الفعاليات الوطنية منذ 2013.. وكنت مسئولاً عن حملة الرئيس السيسى الانتخابية فى "الجمالية"

كيف شاركت فى القائمة الوطنية من أجل مصر؟

- أنا من خلال مجهوداتى الوطنية داعم لثورة 30 يونيو، ودائماً مشارك فى كل الفعاليات الوطنية منذ 2013، وكنت مسئولاً عن حملة الرئيس السيسى الانتخابية فى جنوب القاهرة ومقرها الرئيسى منطقة الجمالية فى 2014، ونظمت الكثير من المؤتمرات والندوات واللقاءات، وأقوم بدور خدمى فى نطاق المؤسسات التى شاركت فى تشكيلها، مثل مؤسسة محبى مصر للتنمية والثقافة، وجمعية رعاية الأيتام والأعمال الخيرية فى قنا، التى تخدم عشرات الآلاف من الناس على مدار العام، كل هذا كان له تأثيره المباشر على اختيارى فى القائمة الوطنية التى شكّلها حزب مستقبل وطن.

متى انضممت إلى حزب مستقبل وطن؟

- منذ فترة قريبة، أقل من عام تقريباً، وأنا ممثل عن الحزب فى القائمة الوطنية من أجل مصر، عن قطاع القاهرة ووسط وجنوب الدلتا.

ماذا يمثل لك مجلس الشيوخ، وماذا كان موقفك عندما عرض عليك الأمر؟

- عندما عرض على حزب مستقبل وطن الترشّح، وجدت هذا تقديراً لشخصى، وعطائى الوطنى ودورى، ومن ثم تجاوبت تماماً مع ما عُرض علىّ، الأمر الوحيد الذى توقفت عنده هو أننى كنت مرشحاً عن قائمة الجيزة وجنوب الصعيد، فأبديت رغبتى فى الانتقال إلى قائمة القاهرة، نظراً للعلاقة الوطيدة التى تربطنى بحلوان وجنوب القاهرة منذ عشرات السنين، وبالفعل نفّذوا رغبتى.

كيف تنظر إلى مجلس الشيوخ؟

- مجلس الشيوخ رؤية واسعة، وكان يسمى مجلس الشورى، بمعنى أنه يمثل هيئة استشارية لمنظومة القوانين والخطط المختلفة التى ترتبط بالدولة بمختلف مستوياتها، وهناك دراسة لتعديل مادة أو أكثر من الدستور، وأنا أعتبر مجلس الشيوخ مطبخ الدولة المصرية، تغيير الاسم إلى مجلس الشيوخ يُقصد به اختيار من لديهم خبرة وحكمة فى إدارة منظومة القوانين والأفكار والرؤى، وخطط التنمية وسأُسهم بشكل واضح ومباشر من خلال طرح رؤى ومقترحات وآليات لتفعيل العمل، ومن أوائل الأمور التى أهتم بها، قبل انعقاد المجلس فى دورته الأولى، إعداد اللائحة الداخلية لما نصّت عليه المادة 52 من قانون مجلس الشيوخ، التى تُحدّد اللائحة الداخلية، وسنعمل فى الفترة الأولى وفق اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وفق قانون مجلس الشيوخ 141 لسنة 2020، الذى نصّ فى إحدى مواده على العمل باللائحة الداخلية لمجلس النواب، لحين إعداد اللائحة الخاصة بمجلس الشيوخ، وأنا أعكف من خلال الهيئة الاستشارية التابعة لى على إعداد مشروع اللائحة لعرضه على مجلس الشيوخ، فى بداية انعقاده.

ما أبرز القوانين التى ستسعى لمناقشتها وطرحها خلال عضويتك فى مجلس الشيوخ؟

- أعمل بفريق عمل كامل متميز، ولدىّ برنامج انتخابى يتعلق بالارتباط ببرنامج مستقبل وطن على المستوى العام، وأعددت برنامجاً انتخابياً يتعلق بجنوب القاهرة تحديداً، وأنا أكون من القلائل الذين أعدّوا وانتهوا من البرنامج الانتخابى ونشره، ولدىّ عدد من الدراسات والأفكار والرؤى التى ستكون مميّزة لطرحها على مجلس الشيوخ، تتعلق بالشباب، وقضايا المجتمع.

مجلس الشيوخ هو أول خطوة فى عملك السياسى، هل ترى أنها جاءت فى وقتها؟

- هو أول مشاركة رسمية، فلدى رصيد كبير فى العمل المجتمعى، بعيداً عن المشاركة الرسمية، فقد سبق وعُرضت على من الدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء الأسبق، المشاركة فى القائمة التى يعدّها لانتخابات مجلس النواب، وعُرض علىّ من أهالى عزبة الوالدة والتبين وكل مناطق حلوان الترشّح، لكننى لم أكن راغباً بالمشاركة الرسمية فى الانتخابات.

كيف ترى وجود 11 حزباً سياسياً، باختلاف أيديولوجياتهم فى قائمة واحدة؟

- القائمة الوطنية هى تحالف انتخابى وليس سياسياً، تنتهى بانتهاء العملية الانتخابية، ومن ثم كل حزب يحتفظ بفكره وبرنامجه ورؤيته الخاصة، وهذا يحدث نوعاً من التفاعل السياسى الحيوى والفكرى داخل مجلس الشيوخ، هذا التحالف هدفه فقط تحقيق القدرة لكل الأحزاب لكى تكون مشاركة فى مجلس الشيوخ، وأعتقد أنها عمل ذكى للغاية أن يضم 11 حزباً.

برنامجى الانتخابى

لدىّ رؤية فى مجالات الصحة والتعليم والتنمية المحلية والشباب والخدمات الاجتماعية، وتدعيم المستشفيات العامة والمراكز الصحية والعمل على إنشاء مستشفى تابع لكلية الطب بجامعة حلوان فى قلب مدينة حلوان، وتكثيف زيارات القوافل، وتطوير نظم التواصل بين المواطنين والمراكز الطبية والمستشفيات، لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات الصحية، وحل أزمة كثافة الفصول الدراسية بالعمل على إنشاء فصول جديدة وتطوير المدارس الحكومية ودعمها بنظم وأدوات التعليم الحديثة، والعمل على تحسين المستوى المعيشى للمعلم وتوفير حياة كريمة له.