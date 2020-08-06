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خبير عسكري لبناني: انفجار بيروت أدى للإضرار بالأبنية على بعد 10 كم

كتب:

محمد عزالدين
07:38 م | الخميس 06 أغسطس 2020
انفجار مرفأ بيروت

انفجار مرفأ بيروت

قال العميد ناجي ملاعب، الخبير العسكري والاستراتيجي، إنه لم يتم الانتهاء من حصر النتائج الناتجة عن انفجار مرفأ بيروت حتى الآن لأن بقعة العمل كبيرة، والأضرار لا تقتصر على 100 أو 200 متر حول الانفجار ولكن يعد هذا الانفجار رابع انفجار في التعداد بعد هيروشيما من حيث قوته.

وأضاف "ملاعب"، خلال اتصال عبر "سكايب" بنشرة أخبار "DMC"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، أنه على بعد 2 كم هناك أضرار في كافة الأبنية، وعلى 10 كم هناك تضرر بالزجاج والنوافذ والأبواب، وهناك 300 ألف شخص مشرد وخارج بيوتهم، ويوجد صعوبة في حصر الإصابات بشكل دقيق في يومين فقط.

وأشار إلى أن هناك مفقودين تحت الأنقاض، كما أن هناك مفقودين بالبحر ما يستلزم وقتا لإيجادهم وانتشالهم، ومازالت هناك عدة أسئلة حول كيف ومن سمح بتخزين نترات الأمونيوم بهذه السنوات.

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