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تقرأ غدا.. جولة جديدة لمفاوضات "السد الإثيوبي" ومصر والسودان تعترضان على "الملء"

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الوطن
08:11 م | الإثنين 03 أغسطس 2020
تقرأ غدا.. جولة جديدة لمفاوضات "السد الإثيوبي" ومصر والسودان تعترضان على "الملء"

تقرأ في عدد "الوطن"، الصادر غدا الثلاثاء، تفاصيل الاجتماع الثاني للجولة للجولة الثانية للتفاوض بين الدول الثلاث بشأن السد الأثيوبي برعاية الاتحاد الأفريقي، وبحضور المراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وخبراء مفوضية الاتحاد الأفريقي، وإعلان مصر والسودان اعتراضهما على الإجراء الأحادي لملء السد.

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