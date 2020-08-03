تقرأ غدا.. جولة جديدة لمفاوضات "السد الإثيوبي" ومصر والسودان تعترضان على "الملء"

تقرأ في عدد "الوطن"، الصادر غدا الثلاثاء، تفاصيل الاجتماع الثاني للجولة للجولة الثانية للتفاوض بين الدول الثلاث بشأن السد الأثيوبي برعاية الاتحاد الأفريقي، وبحضور المراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وخبراء مفوضية الاتحاد الأفريقي، وإعلان مصر والسودان اعتراضهما على الإجراء الأحادي لملء السد.

وفي العناوين:

الكويت تخفف قيود الدخول إليها من 31 دولة بينها مصر

وزير التعليم يهنئ أوائل الثانوية العامة ويعتمد النتيجة اليوم

الأوقاف: خطة عودة صلاة الجمعة جاهزة للعرض على لجنة كورونا

وفي الرياضة؛ كارتيرون يعالج أخطاء وديات الزمالك قبل مواجهة المصري ويرفض استبعاد شيكابالا وعاشور من المعسكر لأسباب نفسية