ريم مصطفى: أصبت في قدمي وركبتي أثناء تصوير "شديد الخطورة"

كشفت الفنانة ريم مصطفى، عن إصابتها في قدمها، أثناء تصوير أحد مشاهد الحركة من مسلسلها الجديد "شديد الخطورة"، الذي يُعرض حاليا عبر منصة "watch it" الإلكترونية.

وقالت ريم لـ"الوطن"، إن قدمها انزلقت بسبب قطعة ثلج فسقطت على ظهرها، بحسب قولها، مضيفة أنها تعرضت لإصابة أخرى في ركبتها، واضطرت إثرها للخضوع لجلسات علاج طبيعي، لتتمكن من استكمال التصوير.

وعن عدم استعانتها بـ"دوبلير" في هذه النوعية من المشاهد، ردت قائلة: مصطلح "الدوبلير" ليس موجودا في قاموسي الشخصي، فحينما قدمت الفيلم التسجيلي "نقطة تلاقي" مع المخرج مروان حامد، اكتشفت أنه كان يضع في حسبانه الاستعانة بدوبلير، لا سيما أننا صعدنا جبل موسى، ونزلنا منه في 12 ساعة مثلاً، فأعتقد أنني لن أتمكن من أداء هذه المهمة ولكني قمت بها، وطالما أنني أمتلك القدرة علي ذلك فلماذا استعن بدوبلير؟

مسلسل "شديد الخطورة"، من بطولة أحمد العوضي، رياض الخولي، حمزة العيلي، حسني شتا، أحمد صيام، ناهد رشدي ومحمود حجازي، من تأليف محمد سيد بشير وإخراج حسام علي.