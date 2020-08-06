مطاوع عويس.. أشهر كومبارس بتاريخ السينما ومشوار فني ممتد لـ60 عاما

بوجه مألوف وملامح مصرية تراه في أشهر الأفلام السينمائية مع كبار النجوم، ليصبح صديقا للمصريين دون أن يعرفوا اسمه ولكنه كان قريبا منهم.

مطاوع عويس عاشق السينما صاحب الـ450 عملا فنيا وتاريخ سينمائي ممتد لستين عاما تعاون خلالها مع كبار المخرجين والنجوم بأجيال مختلفة في أشهر الأفلام السينمائية.

ولد عويس في مثل هذا اليوم 6 أغسطس في عام 1929، وكانت بدايته الفنية في أربعينيات القرن الماضي وكان أول فيلم يشارك به "طاقية الإخفاء" من إخراج نيازي مصطفى لينطلق في مشوار فني أمام كبار النجوم مثل "يوسف وهبي، إسماعيل ياسين، شادية، فاتن حمامة" وعدد من كبار الفنانين.

لم يتوقف عشق مطاوع عويس للسينما بالرغم من مرور السنوات، وكان آخر الأفلام السينمائية التي شارك فيها فيلم "رحلة حب" عام 2001 من بطولة محمد فؤاد، أحمد حلمي ومي عز الدين، ليشارك بعد ذلك في عدد من الأعمال الدرامية التلفزيونية وكان آخر أعماله الفنية التي شارك بها مسلسل "بيت الباشا" عام 2010 من إخراج هاني لاشين ومن بطولة صلاح السعدني، شيرين وفريدة سيف النصر.

وفي عام 2017 تم عرض فيلم "عندي صورة" وهو فيلم وثائقي تناول السيرة الذاتية للفنان مطاوع عويس ومشواره الفني طوال تلك السنوات، للمخرج محمد زيدان وشارك الفيلم في عدد من المهرجانات الدولية مثل مهرجان طرابلس السينمائي الدولي، مهرجان فينسيا السينمائي والمهرجان القومي للسينما والذي حصل من خلاله على جائزة لجنة التحكيم الخاصة للأفلام الوثائقية.

وقال المخرج محمد زيدان في تصريحات سابقة لـ"الوطن"، إن الفيلم تناول قصة مطاوع عويس أقدم كومبارس في السينما المصرية، ولكنه لا يتناول حياته بشكل سيرة شخصية له، ولكنه يقدم فكرة صراع بين السينما الجديدة والأفلام القديمة.

ورحل عن عالمنا الفنان مطاوع عويس في 1 ديسمبر عام 2015 عن عمر ناهز 86 عاما بعدما حفر اسمه في التاريخ السينمائي المصري كأقدم فنان عمل به.