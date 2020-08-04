أحمد الفيشاوي يشاهد "الغسالة" في السينما: أخيرا رجعت لدور العرض

حرص الفنان أحمد الفيشاوي، على مُشاركة جمهوره، في أثناء توجهه إلى إحدى دور العرض، لمُشاهدة فيلم "الغسالة" للفنان أحمد حاتم والفنانة هنا الزاهد.

ونشر "الفيشاوي" عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" مقطع فيديو له، خلال ذهابه إلى السينما، مُعلقًا عليها: "في طريقي لمُشاهدة فيلم الغسالة.. أخيرًا عُدت لدور العرض".

وتدور أحداث الفيلم في أجواء من الفانتازيا والخيال العلمي، حيث يتعرض لقصص التنقل بين الأزمنة في إطار كوميدي. يذكر أن فيلم "الغسالة" من تأليف عادل صليب.