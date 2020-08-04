صور.. ليلى علوي تستعيد ذكريات جمعتها بفريد شوقي في السينما

نشرت الفنانة ليلى علوي مجموعة صور لأفلام سينمائية جمعتها بالفنان القدير فريد شوقي.

واستعادت ليلى علوي ذكرياتها مع الملك عبر حسابها الخاص بـ"إنستجرام" معلقة: "كان لي الشرف إني وقفت أمام عملاق من عمالقة الفن والإنسانية فريد شوقي في عدة أعمال.. وكانت أول بطولة تكون قدام ملك الترسو شخصيًا".

وأضافت: "لما بافتكر دلوقتي كواليس ترشيحي ومشاركتي في بطولة فيلم البؤساء مع العملاقين يوسف وهبي وفريد شوقي بأحمد ربنا إني كنت إلى حد كبير محظوظة إني أقف قدام مدرستين زي دول في أول مشواري.. وتوالت الأفلام ومنها العمل الأشهر خرج، ولم يعد وأيام التحدي واه يا بلد اه".

وأكدت ليلى علوي: "وفي حضرة فريد شوقي اتعلمت يعني إيه نجم وإزاي النجم لازم يبقى إنسان أولا، فريد شوقي كان ملك في حضوره وأخلاقه واهتمامه بشغله وموهبته وحبه للي حواليه وللفن اللي إداله حياته كلها وإحنا بنحتفل بمئوية الملك عايزة ادعيله بالرحمة والمغفرة وأقول إنه الفنان الحقيقي مابيموتش.. ومابيتنسيش".