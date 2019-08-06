واحد من أشهر الوجوه السينمائية، التي حققت نجاحا وارتباطا بالجمهور المصري والعربي لما يمتلكه من موهبة مميزة وتلقائية في أدائه التمثيلي.

مطاوع عويس هو واحد من فناني الزمن الجميل، ولد في مثل هذا اليوم 6 أغسطس عام 1929، وبدأ مسيرته الفنية مع كبار المخرجين والفنانين بدأ حياته الفنية بمنتصف أربعينيات القرن الماضي، حينما شارك بدور صغير في فيلم "طاقية الإخفاء" أمام "تحية كاريوكا، بشارة واكيم ومحمد الكحلاوي".

لينطلق بعد ذلك في مسيرة فنية طويلة تجاوزت الـ60 عاما، وكان يشتهر مطاوع عويس دوما بتجسيد أدوار الشر، فتنوعت أعماله ما بين أداء شخصية ابن البلد وتاجر الخضار أوالفاكهة وفتوة أو رجل صعيدي، ويبقى تميزه الأكبر في السينما بأداء دور المخبر في العديد من الأعمال السينمائية.

وعلى جانب آخر لم يكن اهتمام الفنان مطاوع عويس في المجال السينمائي بالتمثيل فقط ولكنه ساهم بتنفيذ الديكور وتصميم الإكسسوارات في عدد من الأعمال الفنية الهامة.

ففي عام 1970 نفذ وصمم الإكسسوار للمسلسل التليفزيوني "ناعسة" للمخرج يوسف مرزوق، وفي عام 1973 نفذ الديكور بمسلسل "الدوامة" مع المخرج نور الدمرداش، حتى عام 1982 حينما نفذ وصمم الديكور الخاص بفيلم "العوامة رقم 70" من بطولة أحمد زكي وماجدة الخطيب، من إخراج خيري بشارة.

قدم الفنان مطاوع عويس ما تجاوز الـ400 عملا فنيا تنوعت بين السينما والدراما التليفزيونية والإذاعية على مدار ستين عاما، محققا شهرة كبيرة، قبل أن يرحل عن دنيانا في 1 ديسمبر عام 2015 عن عمر ناهز الـ 86 عاما.