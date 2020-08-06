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فوكس نيوز: قطر مولت تنظيم حزب الله في 2017

كتب:

شريف سليمان
07:02 م | الخميس 06 أغسطس 2020
تميم بن حمد أمير قطر

تميم بن حمد أمير قطر

كشفت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، أن النظام القطري مول شحنات أسلحة إلى تنظيم حزب الله الإرهابي، فقد اخترق المحقق الأمني ​​الخاص "جيسون جي" أحد أعمال شراء الأسلحة في قطر واكتشف أن أحد أفراد العائلة المالكة القطرية في عام 2017 سمح بتسليم عتاد عسكري لتنظيم حزب الله التابع لإيران ما يكشف عن مخطط قطري لتمويل الإرهاب. 

كما حاول سفير قطر لدى بلجيكا عبد الرحمن بن محمد الخليفي دفع مبلغ 750 ألف يورو للمحقق "جيسون جي" بهدف إخفاء دور النظام القطري في إمداد حزب الله بالأموال والأسلحة، حسبما ورد في تقرير عرضته قناه "مداد نيوز" السعوديه، على موقع "يوتيوب".

ودعا سياسيون أوروبيون لشن حملة واسعة على تمويل قطر للإرهاب حيث ودعت البرلمانية الفرنسية "ناتالي جويليه" الاتحاد الأوروبي للتحقيق في الحسابات المصرفية القطرية التي تستخدم لتمويل ودعم الإرهاب.

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