ماكرون: ستصل طائرات جديدة إلى لبنان للاستجابة إلى حالة الطوارئ

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تضامنه مع الشعب اللبناني، قائلا: "بيروت ستنهض مجددا، فرنسا لن تتخلى عن لبنان وستقف إلى جانبه، وستكثف جهودها لتقديم المساعدات، هدفنا دعم لبنان حر"، وفقا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية".

وتابع ماكرون، في مؤتمر صحفي اليوم، "الأسبوع المقبل ستصل طائرات جديدة إلى لبنان للاستجابة إلى حالة الطوارئ، المساعدات الإنسانية ستصل إلى الشعب اللبناني عبر منظمات غير حكومية".

يعقد ماكرون لقاء في قصر الصنوبر، حيث مقر سفارة بلاده في لبنان، مع رؤساء الكتل النيابية ويحضره رئيس "تيار المستقبل" ورئيس الحكومة السابق سعد الحريري، ورئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، ورئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد، ورئيس حزب "الكتائب اللبنانية" النائب سامي الجميل، ورئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط ونجله النائب تيمور جنبلاط، ورئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية ورئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".