ماكرون: استمعت لغضب الشباب اللبناني وأصوات الأمل

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن لبنان قبل 4 أغسطس ليس قبله، وهذا الانفجار في بيروت قد غير ملامح هذه المدينة، الآن بيروت تعاني، ولكن ستنهض مجددا، ونرى انفجار 4 أغسطس تجسد للأزمة التي تعيشها البلاد.

وأضاف "ماكرون" خلال مؤتمر صحفي عقده في لبنان، أنه استمع إلى غضب الشارع والشباب كما سمع أيضا أصوات الأمل، "أريد أن أقول للبنانيين خاصة فئة الشباب أننا سنقف مع الشعب".

وأشار إلى أنه سيتم تخصيص 15 مليار يورو للمدارس الفرانكفورية، وابتداء من مطلع سبتمبر سيتم مساندة المدارس والجامعات من خلال تخصيص التمويل الخاص للشباب اللبناني، "سنقف إلى جانب المدارس والجامعات والشباب ليستمروا بالتعليم والثقافة ليتعلموا ويستمروا بحب الحرية ويطالبوا دوما بالحرية".