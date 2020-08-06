مميش عن فكرة حفر قناة السويس الجديدة: "الرئيس قالي منمتش بسببها"

قال الفريق مهاب مميش، مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات القناة والمواني البحرية، ورئيس هيئة قناة السويس والهيئة الاقتصادية لمنطقة القناة السابق، إنه جرى حفر قناة السويس الجديدة في ظل ظروف سياسية صعبة جدًا، وكان المصريون محبطين وروحهم المعنوية في الحضيض.

وأضاف مميش، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت"، الذي يعرض عبر شاشة "إكسترا نيوز": "كان من أهداف هذا المشروع إعادة اللُحمة للشعب المصري بعد الفرقة، والقناة الجديدة بدأت بفكرة من طريق الصدفة عندما استلمت عملي، وقالوا لي إن هناك مركب تعطل في القناة".

وتابع: "فكرت في أن غرق مركب واحد تسبب في تعطل قناة السويس بالكامل، ففكرت في عمل طريق موازي لنقل الحركة فيها إذا تكرر هذا الظرف، واختصار زمن المرور بنسبة 50%".

وأردف أنه عندما استلم عمله في الهيئة اجتمع مع عدد من المتخصصين، واطلع على الخرائط ووجد أنه في الإمكان عمل قناة أخرى موازية وذلك في فترة حكم الإخوان، لكن الله أزال هذه الغمة وتولى الرئيس السيسي رئاسة الجمهورية.

وأوضح أنه عرض فكرة القناة الجديدة على الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكان غرضها أيضًا تضييق الفرصة أمام بدائل القناة، متابعًا: "رحت نمت، لقيت الرئيس بيكلمني وقالي أنا منمتش، وقلتله إن الفكرة قابلة للتطبيق من بكرة للصبح، وطلب مني أعرض عليه الورق مرة ثانية، وبدأ العمل على تجهيز الفكرة".

وواصل: "قلت للرئيس عبدالفتاح السيسي إن مدة التنفيذ 36 شهرًا، لكنه قالي هيّ سنة، فقلت له حاضر يا أفندم، وده خلانا نغير كل اللي عملناه لأننا احتجنا طاقة تكريك ومعدات حفر أكبر، وبعدها لقيت 4 عمال عاوزين يقابلوني، فطلبوا منهم يلغوا إجازتهم عشان المشروع يخلص في سنة".