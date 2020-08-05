أردوغان يصدر قرارات بتعيينات جديدة في القوات المسلحة التركية

أصدر رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان، قرارات بتعيين 127 جنرالا ولواءً، ونُشرت القرارات في الجريدة التركية الرسمية، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

وجرى تعيين 127 جنرالا ولواءً، من بينهم الرئيس الثاني للقوات البرية التركية، الجنرال جوراك، رئيس الجيش التركي الثاني.

وبناء علي القرارات التي أصدرها رئيس النظام التركي، فقد جرى تعيين 74 جنرالا في القوات البرية، و36 جنرالا في القوات البحرية، و36 لواءً في القوات البحرية، و17 جنرالا في القوات الجوية.

وجرى تغيير رتبة الرئيس الثاني للقوات البرية، الجنرال متين جوراك، إلى رئيس الجيش التركي الثاني في ملاطيا، كما جرى تغيير رتبة قائد الجيش الثاني الفريق سنان يايلا، إلى رئيس تدريب قيادة القوات البرية وقيادة العقيدة.

وجرى تغيير رتبة رئيس قيادة القوات البرية والعقيدة، الفريق يافوز توركانجي، إلى رئيس هيئة الأركان العامة لتنفيذ الخطط العسكرية، وتغيير رتبة قائد الفيلق التاسع، والي تاراكجي، إلى رئيس أركان فرقة المشاة الآلية السادسة، وسيعمل قائد فرقة العمل الخاصة الجنرال أرهان أوزون في منصب قائد الفيلق التاسع في أرضروم.

وجرى تعيين رئيس أركان قوات الحركة، لفنت أرجون، إلى رئاسة فرقة المشاة الآلية وقيادة القوات الخاصة، وتعيين رئيس أركان قيادة القوات البرية، اللواء مصطفى أوجوز، قائد الفيلق الثاني في جاناكالي.

وأصبح قائد منطقة عمليات درع السلام، اللواء هاكان اوزتكين، قائد القوات الخاصة الثالثة، بينما أصبح العميد خليل صويل قائد تدريب القوات الجوية.

وجرى تعيين العميد محمد أوزرين، مستشار الصحافة والعلاقات العامة في وزارة الدفاع الوطني، قائداً للواء الكوماندوز الحادي عشر.

وشملت القرارات الجديدة ترقية أخر جنرال تم تعيينه هذا العام, نورالدين هاكان، إلى رئيس القيادة المركزية لأنقرة في نطاق القرارات الجديدة للتعين.

ووفقًا لقرارات التعيين في قيادة القوات البحرية، فإن القائد البحري إركومنت تاتلي أوغلو، الذي تمت ترقيته من رتبة ملازم إلى رتبة جنرال، في اجتماع المجلس العسكري الأعلى هذا العام، سيواصل هذه المهمة برتبته الجديدة.

وجرى تعيين نائب القائد الميداني للبحرية الجنوبية نائب الأدميرال أيدين شيرين كرئيس أركان قيادة القوات البحرية، والأدميرال قدير يلدز، رئيس اللوجستيات العامة.

ووفقًا لقرارات التعيين في قيادة القوات الجوية، سيواصل اللواء يسار كاديوغلو، رئيس إدارة تقييم السلامة الأرضية والرقابة الجوية للقيادة الجوية، ونائب المدير العام للدفاع والأمن اللواء حسين دومان، مهامهم برتبهم الجديدة.