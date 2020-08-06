مميش: حفل افتتاح قناة السويس الجديدة لم يكلف الدولة مليما واحدا

قال الفريق مهاب مميش، مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات القناة والموانئ البحرية، ورئيس هيئة قناة السويس والهيئة الاقتصادية لمنطقة القناة السابق، إن الدولة المصرية لم تتكلف "مليمًا واحدًا" في حفل افتتاح قناة السويس الجديدة.

وأضاف مميش، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت"، الذي يعرض عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أنه تواصل مع رجال الأعمال المخلصين في مصر لتحمل تكاليف الحفل، موضحًا: "صرفنا على الحفل من خارج ميزانية القناة".

وتابع: "في إخواني قالي أهي دقني لو عملت القناة، قالوا إننا هنسرق فلوس الناس، وفي سبتمبر 2019 عادت إلى الناس أموالهم دون تأخر أي مليم".

وأردف: "مصر بخير، ولديها قائد هُمام وملتزم يعرف يعني إيه وطن ويعشقه، وأنا أشعر بالفخر وكل العاملين في المشروع، لأنه العالم كله يتحدث عنه".