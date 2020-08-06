بكري: بيان عاجل حول ملف تثبيت عمال التشجير بوزارة الزراعة

أكد النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب، أنه سيتقدم ببيان عاجل إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، في الجلسة البرلمانية المزمع عقدها في 16 من الشهر الجاري، وذلك لحضور كل من وزراء المالية والزراعة والتنمية المحلية، للتعرف على ماتم الانتهاء منه في ملف العاملين بقطاع التشجير والذين يزيد عددهم على 34 ألف شخص.

وقال بكري لـ"الوطن": "هذا الموضوع شائك منذ عام 2011، ولم يتحقق فيه أي نقطة أمل لهولاء العمال الذين لا يتجاوز راتبهم الشهري 40 جنيهًا للعامل المؤقت، رغم صدورقرار من وزير الزراعة القرار رقم 702 لسنة 2011 لاتخاذ إجراءات تثبيت العمالة المؤقتة بالجهات التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي من العاملين بعقود تدريبية بالإدارة المركزية للتشجير والبيئة والعاملين باليومية، بالإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي والعاملين بعقود تدريبية بقطاع الشؤون المالية والتنمية الإدارية، وكذا الحالات المماثلة التابعة للوزارة". مبينا أنه تنامى إلى علمه أن الموضوع برمته الآن أمام رئيس الوزراء.