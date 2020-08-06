حسب الله: اتفاقية ترسيم الحدود مع اليونان تعظم الاستفادة من الثروات

أكد النائب الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، أهمية توقيع الجانبين المصري واليوناني اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين البلدين.

وقال حسب الله لـ"الوطن"، إن هذة الاتفاقية تعظم من استفادة مصر من ثرواتها الطبيعية والمهدرة في هذة المنطقة، وتخلق مساحة جديدة من الاستثمار مع كبرى الشركات في مجال الغاز الطبيعي، كما أنها ستساعد في تضييق الخناق بشأن أطماع تركيا في منطقة شرق البحر المتوسط.

وأوضح المتحدث باسم مجلس النواب، أنه طبقا للدستور واللائحة ستنظر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس الاتفاقية ومدى تطابق طريقة إقرارها مع الدستور والقانون، ويعقب ذلك إعداد تقرير برلماني يعرض في الجلسة العامة.