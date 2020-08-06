تكليف قيادات جديدة للعمل رؤساء للوحدات المحلية بالجيزة

أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قرارا بتكليف كل من أحمد سعد عبد العزيز للعمل رئيسا للوحدة المحلية بأبو رواش بمدينة كرداسة، وحسين شحاته حسين رئيسا للوحدة المحلية بقرية ناهيا بمدينة كرداسة.

كما قرر تكليف حسام محمد محمد عبد المجيد رئيسا للوحدة المحلية بأبو رجوان بمدينة البدرشين، ورأفت عبد الرحيم فاضل رئيسا للوحدة المحلية بالشوبك الشرقي بمدينة البدرشين، ومحمد سيد أبو الدهب رئيسا للوحدة المحلية بدهشور بمدينة البدرشين، وسعيد محمد عبد الوهاب سكرتير الوحدة المحلية بمدينة كرداسة.