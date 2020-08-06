وزير الإعلام: موجة كورونا الثانية متوقعة.. ليست بخطورة الأولى

قال أسامة هيكل، وزير الدولة لشؤون الإعلام، إن هناك توقعات بإمكانية وجود "موجة ثانية" من الإصابات بفيروس كورونا المستجد بمصر خلال الشهور المقبلة، مضيفاً: "لكن التوقعات لا تشير إلى أنها ستكون بنفس خطورة الموجة الأولى".

وأضاف وزير الدولة لشؤون الإعلام، في تصريحات صحفية له منذ قليل على هامش الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمدينة العلمين الجديدة اليوم، أن وزارة الصحة والسكان تتوقع استمرار انخفاض أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أنه في حالة ظهور موجة أخرى من الإصابات بفيروس كورونا المستجد، سيتم الاعتماد على "العزل المنزلي" للحالات الخفيفة والمتوسطة، ما لم تكن مراكز الأبحاث العلمية توصلت لـ"مصل واقٍ".