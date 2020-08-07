محافظ شمال سيناء بعد منح طلاب سيناء 2%: ستبقى الدولة دائمة العطاء

قدم اللواء عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، الشكر إلى رئاسة مجلس الوزراء، بعد الموافقة على منح طلاب الثانوية العامة والأزهرية 2% على المجموع.

وأوضح المحافظ في تصريح خاص لـ"الوطن"، أن هذه المنحة خاصة بطلاب شمال سيناء فقط، تشجيعا للطلاب من الرئيس ومن مجلس الوزراء، وأن الدولة قيادة وشعبا، ستبقى دائمة العطاء لأهالي سيناء فى كل المجالات.

وأكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ عدة أيام، منح أهالى الشيخ زويد المقيمين فى العريش، عددا من الشقق السكنية فى عمارات السبيل بالعريش، بإيجار شهري رمزي 100 جنيه فقط، على أن تتحمل الدولة الباقي.

وكان مجلس الوزراء، وافق فى اجتماعه الأخير، على تخفيض الحد الأدنى المعلن للقبول بالجامعات والمعاهد المصرية بواقع 2%، وذلك للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية للعام الدراسى 2019– 2020، بمحافظة شمال سيناء، شريطة أن يكون الطالب وولي أمره من المقيمين فيها فعليا، قبل الامتحانات.