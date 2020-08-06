لطيفة: بداخلي حزن كبير على بيروت وعلى وجع ناسها

أعربت الفنانة التونسية لطيفة عن حزنها الشديد بعد حادث التفجير الذي تعرضت له العاصمة اللبنانية بيروت.

وكتبت لطيفة تغريدة عبر حسابها الخاص بـ"تويتر" قالت فيها: "بداخلى حزن كبير على بيروت حبيبتى وعلى وجع ناسها وبيوتها وشوارعها يارب يقويكم وتعدوا هالمحنه الصعبه جدا، كم أنا فخوره بشبابكم وبناتكم اللي نزلوا الشوارع ينظفوا ويساعدوا أنتم فقط الأمل الحقيقي للبنان".

كان الرئيس اللبناني ميشال عون، كلف القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، بالعمل على معالجة تداعيات الانفجار الكبير الذي وقع بالميناء البحري للعاصمة بيروت، وتسيير دوريات في الأحياء المنكوبة من العاصمة والضواحي لضبط الأمن.

وطلب الرئيس اللبناني، في تصريحات مساء الثلاثاء، بتقديم الإسعافات إلى الجرحى والمصابين جراء الانفجار، على نفقة وزارة الصحة، وتوفير الإيواء للعائلات التي تشردت نتيجة الأضرار الهائلة التي لحقت بالممتلكات بسبب الانفجار.

كان انفجار هائل وقع في أحد عنابر ميناء بيروت البحري جراء حريق طال العنبر الذي يحتوي على "مواد مفرقعة" لم يُعرف إلى أي جهة تعود، وتسبب في وقوع جرحى ودمار واسع في العاصمة اللبنانية وضواحيها. ولاتزال سحب الدخان الأسود تعلو بيروت جراء الانفجار القوي والذي هز العاصمة اللبنانية برمتها وكذلك ضواحيها.