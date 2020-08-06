مركزي لبنان يوجه البنوك بتقديم قروض دولارية للمتضررين من الانفجار

وجه مصرف لبنان المركزي، البنوك والمؤسسات المالية بتقديم قروض استثنائية بالدولار بفائدة صفر بالمئة للأفراد والشركات المتأثرين بالانفجار الذي وقع بميناء بيروت.

وقال البنك، بشكل منفصل إن على مكاتب تحويل الأموال صرف التحويلات الخارجية إلى لبنان بالدولار، وفقا لما ذكرته قناة "سي إن بي سي عربية".

ويجب أن تُقدم القروض الاستثنائية بصرف النظر عن حدود حساب العميل بدون أي فائدة ويتم سدادها على مدى خمس سنوات.

وقال البنك اللبناني، إن من الممكن سداد القروض بالليرة اللبنانية بناء على سعر الصرف في التعاملات بين البنوك عند 1515 ليرة مقابل الدولار.

وأضاف البنك المركزي اللبناني، أنه سيقدم في المقابل قروضا دولارية بصفر بالمئة فائدة للبنوك والمؤسسات المالية التي تعرض القروض الاستثنائية.

من جانبه، قال صندوق النقد الدولي إنه يبحث جميع السبل الممكنة لدعم الشعب اللبناني عقب الانفجار المروع الذي هز العاصمة بيروت، وحث السلطات على المضي في إصلاحات.

وحثت مديرة الصندوق كريستالينا جورجيفا، في بيان المجتمع الدولي أيضا وأصدقاء لبنان على "تقديم يد العون".

وقالت جورجيفا: "صندوق النقد يستكشف جميع السبل الممكنة لدعم الشعب اللبناني من الضروري كسر الجمود في المناقشات المتعلقة بالإصلاحات اللازمة ووضع برنامج جاد لإقالة الاقتصاد من عثرته وإرساء أسس المساءلة والثقة في مستقبل البلاد".

جدير بالذكر، أن الحكومة اللبنانية كانت قد دخلت في محادثات مع صندوق النقد في مايو الماضي بعد التخلف عن سداد ديونها بالعملة الأجنبية، لكن المفاوضات تعطلت في غياب الإصلاحات ووسط خلافات بين الحكومة والبنوك والسياسيين حيال الخسائر المالية الضخمة التي ستتحملها البلاد.