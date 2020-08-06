زكي: قناة السويس الجديدة أنشأت 4 مناطق اقتصادية

قال المهندس يحيى زكي، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن قناة السويس كانت إنجازا كبيرا نجحت مصر في تحقيقه وقامت على إثره بإنشاء 4 مناطق اقتصادية بمساحات تتجاوز الـ460 مليون متر مربع، وهو ما حقق نقله كبرى في المنطقة.

وأضاف "زكي"، خلال مداخلة له عبر "زووم" ببرنامج "الحياة اليوم"، والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن قناة السويس الجديدة قد سهلت مرور السفن والحاويات العملاقة من الجنوب إلى الشمال، موضحا أنه سيتم تشغيل أنفاق منطقة بورسعيد على مدار الـ24 ساعة قريبا، وهو ما سيسهل الوصول لميناء شرق بورسعيد، وهو أحد الموانئ العالمية التي تستقبل السفن الكبرى، وقدرته على تداول الحاويات ضخمة.

وأكد أن المنطقة الاقتصادية قد مرت بمرحلة حقن وتحسين التربة، وهناك ما يقرب من 3 ملايين متر مربع جاهزين للزراعة، ويتم حاليا دراسة جديدة مع الدولة للنفاذ إلى المناطق الإقليمية بالشرق الأوسط وأفريقيا، مشيرا إلى أن منطقة شرق بورسعيد تشهد تطورا كبيرا حاليا منذ عام 2018، ويتم البدء بمشروع لشراكة مع القطاع الخاص لتشغيل السكك الحديد الكهربائية: "المصنع ده هيبدأ العمل فيه سريعا، وسيتم التصدير للدول الأفريقية، وشرق بورسعيد مستقبلها مشرق".