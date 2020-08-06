باحث سياسي: قطر وتركيا تخططان للسيطرة على النفط اليمني وباب المندب

قال عبد الستار الشميري، الكاتب والباحث السياسي اليمني، إن الإخوان لا يريدون الاستيلاء على اللواء 35 فقط، فهناك مخطط تركي تم رسمه خلال زيارة وزير الخارجية التركي إلى عدن، منذ عام ونصف تحت غطاء إنساني.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة صدى البلد، أن الإخوان قاموا بضم 63 ألف عضو من نقابة المعلمين كونهم ينضمون إلى الإخوان، والزج بهم لأفراد للأولوية العسكرية التابعة للإخوان.

وكشف الكاتب والباحث السياسي اليمني أن غرض تركيا وقطر السيطرة على مأرب حيث النفط وتعز حيث يوجد باب المندب.

وأوضح أن تركيا وقطر أرادتا أن تكونا في مدينة تعز وباقي المدن اليمنية وتم الإعداد لتجهيز قوة تابعة لهم للسيطرة على باب المندب بغرض استنزاف التحالف العربي.