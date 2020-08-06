في مواجهة الكوارث والأوبئة.. مصر تدعم أشقائها من اليمن للبنان

دائما ما تكشف المحن المعادن، وهو ما أبرزه العام الحالي حتى على مستوى الدول، وعلى الرغم من أن الأحداث الاستثنائية تمر على العالم أجمع إلا أن مصر تقف إلى جوار أشقائها العرب لإرسال مساعدات إنسانية وتقديم الدعم للدول المنكوبة، سواء لمواجهة فيروس كورونا المستجد أو دعم إثر الحوادث الضخمة وآخرها انفجار بيروت.

مساعدات للبنان

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتجهيز طائرتي مساعدات طبية للشعب اللبناني وإرسالهما لبيروت، بشكل عاجل، بعد انفجار لبنان الواقع الثلاثاء.

كان انفجار هائل وقع في أحد عنابر ميناء بيروت البحري جراء حريق طال العنبر الذي يحوي مواد مفرقعة، لم يُعرف إلى أي جهة تعود، وتسبب في وقوع جرحى ودمار واسع في العاصمة اللبنانية وضواحيها، ولا تزال سحب الدخان الأسود تعلو بيروت جراء الانفجار القوي والذي هز العاصمة اللبنانية برمتها وكذلك ضواحيها.

مساعدات لليمن

في 26 يوليو الماضي أصدر الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أوامر للإدارات التخصصية بإعداد وتجهيز شحنة مساعدات من المستلزمات الطبية والمطهرات؛ للوقوف بجانب الشعب اليمني الشقيق في محنته ومجابهة انتشار فيروس كورونا والأوبئة الأخرى المنتشرة باليمن، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة؛ للمشاركة في تقديم الدعم وتخفيف العبء عن كاهل الأشقاء اليمنيين.

مساعدات طبية عاجلة للسودان لمواجهة كورونا

وفي مايو الماضي، أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة، عن إعداد وتجهيز 4 طائرات عسكرية محملة بكميات كبيرة من المستلزمات الطبية العاجلة والأدوية مقدمة من مصر لمساعدة حكومة دولة السودان الشقيق في مواجهة خطر انتشار فيروس كورونا.

جاء ذلك في إطار تضامن مصر مع الشعب السوداني الشقيق وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة.

27 مارس مساعدات لقطاع غزة

كما قدمت مصر، في 27 من مارس الماضي، مساعدات طبية وغذائية وإنسانية إلى قطاع غزة، وذلك عبر بوابة معبر رفح البري بشمال سيناء، وتأتي المساعدات مقدمة من جمعية الهلال الأحمر المصري، حيث تم إدخالها إلى قطاع غزة بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بغزة لتسليمها للجهات المختصة.