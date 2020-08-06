عاجل.. حريق جديد بمحطة قطار الحرمين بالسعودية

سيطرت فرق الدفاع المدني بجدة على حريق شب داخل سور محطة قطار الحرمين بحي السليمانية والذي شهد مطلع الأسبوع الحالي البدء في عمليات الترميم عقب الحريق الذي شهده ذات الموقع منذ 11 شهرا، وفقا لما ذكرته صحيفة "عكاظ" السعودية.

وأكدت الإدارة العامة للدفاع المدني أن مدني ⁧‫جدة⁩ يواصل إخماد حريق اندلع في عدد من البركسات متخذة كمكاتب إدارية في ساحة محطة قطار الحرمين بالسليمانية دون تسجيل إصابات حتى الآن.

وكان قد اندلع حريق بالأمس في أحد أسواق السعودية.