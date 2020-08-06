عاجل.. حريق جديد بمحطة قطار الحرمين بالسعودية
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(وكالات)
08:58 م | الخميس 06 أغسطس 2020
سيطرت فرق الدفاع المدني بجدة على حريق شب داخل سور محطة قطار الحرمين بحي السليمانية والذي شهد مطلع الأسبوع الحالي البدء في عمليات الترميم عقب الحريق الذي شهده ذات الموقع منذ 11 شهرا، وفقا لما ذكرته صحيفة "عكاظ" السعودية.
وأكدت الإدارة العامة للدفاع المدني أن مدني جدة يواصل إخماد حريق اندلع في عدد من البركسات متخذة كمكاتب إدارية في ساحة محطة قطار الحرمين بالسليمانية دون تسجيل إصابات حتى الآن.
وكان قد اندلع حريق بالأمس في أحد أسواق السعودية.