مصيف بلطيم يحرر محاضرا لـ34 خالفوا قرار غلق الشواطئ  

نفذت الوحدة المحلية بمدينة مصيف بلطيم التابعة لمحافظة كفر الشيخ، برئاسة المهندس محمد إمام، رئيس المدينة، وبالتنسيق مع نقطة الشرطة برئاسة النقيب ياسر الشربيني، حملة أمنية لمتابعة غلق الشواطئ وعدم تواجد المواطنين، وفقًا لقرار محافظ الأقليم الصادر في مارس الماضي بغلق كافة الشواطئ ومنع نزول الأهالي.

وأسفرت الحملة عن تحرير 34 محضرًا لمواطنين خالفوا قرار عدم التجمع على الشاطىء والكورنيش، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، وتم التحفظ عليهم أثناء تجمعهم على الشاطىء .

في 28 مارس الماضي، أصدر محافظ كفر الشيخ، قرارًا بغلق جميع شواطئ مدينة مصيف بلطيم، وكذلك شاطئ مدينة مطوبس، لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره، وذلك في إطار الإجراءات الصحية والاحترازية التي تتخذها المحافظة لمجابهة هذا الفيروس.