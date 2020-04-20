صور.. شواطئ بلطيم خالية من المصطافين ودوريات أمنية تمشط المدينة 

خلت شواطئ مدينة مصيف بلطيم التابعة لمحافظة كفر الشيخ من المصطافين فى شم النسيم، وذلك بسبب الإجراءات التى اتخذتها المحافظة بغلق مداخل ومخارج المدينة، ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وطوقت الشرطة مداخل ومخارج المدينة، ومنعت دخول أو خروج المواطنين، كما نبهت على ساكني المدينة الالتزام بمنازلهم وعدم الخروج للشوارع.

وقاد المهندس محمد رجب، رئيس مدينة مصيف بلطيم، وقوة من الشرطة، حملة لتمشيط المدينة بالكامل والشواطئ الستة، لمنع تجمع المواطنين ، مؤكدًا أنه سيجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، ومشيرًا إلى أن الدوريات الأمنية تجوب المدينة والشواطئ، وأغلقت المداخل والمخارج وتواجدت بكثرة.

من جانبه، شدد اللواء جمال نور الدين، محافظ الإقليم، على الأهالي بعدم النزول إلى الشوارع والالتزام بالمنازل، للحفاظ علي صحة الجميع، في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، والمخاوف من انتشار الفيروس.