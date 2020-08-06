الجيش اللبناني يخصص رقما للتواصل بشأن انفجار بيروت

غرّد الحساب التابع للجيش اللبناني عبر موقع تويتر، اليوم، موضحا أنّ قيادة الجيش دشّنت "كول سنتر" على الرقم 900 456 05، على أن يبدأ العمل صباح الغد، ويكون متاحا للبنانيين للاستفسار عن كل ما يتعلق بالمنطقة والبقعة التي وقع فيها الانفجار، خاصة احتياجات المواطنين المتضررين، وفقا لما ذكرته قناة "إم تي في" اللبنانية.

وانتشلت فرق الإنقاذ أمس الأربعاء الشاب اللبناني أمين الزاهد، بعد العثور عليه فاقدا الوعي وعائما في عرض البحر، حيث قذف به انفجار ميناء بيروت إلى وسط البحر، ونقل إلى المستشفى حيث لا يزال في حالة حرجة، بينما كان أهله يبحثون عنه ونشروا صورا له بعد فقدان الاتصال به بعد الانفجار، وفقا لما ذكرته صحيفة "عكاظ" السعودية.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة أمين زاهد في مركب إنقاذ صغير، بعد انتشاله من البحر وبقائه حيا وهو مصاب بعد عشرات الساعات من الانفجار، في حالة من النادر حدوثها في مثل تلك الظروف.