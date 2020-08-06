ماكرون يختتم خطابه باللغة العربية: "بحبك يا لبنان"

اختتم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مؤتمره الصحفي منذ قليل من بيروت، بجملة "بحبك يا لبنان" التي قالها باللغة العربية.

وكان الرئيس الفرنسي أكد أنه سيعود لزيارة لبنان مرة أخرى سبتمبر من العام الجاري، كما سيتم تنظيم مؤتمر دولي لدعم بيروت والشعب اللبناني بهدف تعبئة وحشد التمويل والمساعدات الدولية من الأوروبيين والأمريكيين ومن كل دول المنطقة لتوفير الأدوية والرعاية والمواد الغذائية والمساعدات الضرورية لتوفير الملاجئ، وذلك بعد انفجار بيروت الدامي.

وأشار إلى أن الأمم المتحدة والبنك الدولي سيعملان على تحديد ما هي الاحتياجات ولمساعدة الشعب اللبناني لكي يحظى دائما بمعرفة إلى أين ستذهب تلك الأموال.