استقالة المبعوث الأمريكي الخاص بإيران من منصبه

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، استقالة المبعوث الأمريكي المختص بالملف الإيراني برايان هوك، على أن يتولى إليوت أبرامز الممثل الأمريكي إلى فنزويلا، مهام هوك.

يأتي ذلك في وقت يعقد فيه مجلس الأمن الدولي، جلسة الأسبوع المقبل، للتصويت على محاولة أمريكية لتمديد حظر الأسلحة الدولي المفروض على إيران، حسب ما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية اليوم.

وكان هوك حذر من مغبة إنهاء الأمم المتحدة حظر السلاح المفروض على طهران في أكتوبر المقبل، واصفا حدوث ذلك بـ"الخيانة".

وتخضع إيران حتى أكتوبر، لحظر الأسلحة المرتبط بالقرار 2231 بعد أن صادقت على الاتفاق النووي الدولي المبرم معها في 2015.

وحصلت إيران على إعفاء من العقوبات بموجب الاتفاق مع الولايات المتحدة وروسيا والصين وألمانيا وبريطانيا وفرنسا، الذي يمنع طهران من تطوير أسلحة نووية.

وانسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في عام 2018 من الاتفاق النووي المبرم في عهد الرئيس باراك أوباما، ووصفه بأنّه أسوأ اتفاق على الإطلاق.