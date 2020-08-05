حماية المستهلك: نبحث 50 شكوى من مواطنين بشأن "ما يغلاش عليك"

كشف جهاز حماية المستهلك والمدير التنفيذي للجهاز أنه تلقى شكاوى جارٍ النظر فيها من مواطنين عبر الخط الساحن للجهاز تتعلق بمنتجات عرضت ضمن مبادرة "تشجيع المنتج المحلي" المعروفة إعلاميا بـ"ما يغلاش عليك".

وقال الدكتور أحمد سمير القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، لـ"الوطن"، أن الشكاوى وصلت إلى 50 شكوى غالبيتها حول وجود أسماء لفروع داخل دليل المحال المشاركة في المبادرة، تعلن اشتراكها، وعلى أرض الواقع هذه الفروع تقول للمستهلكين إنها غير مشتركة في المبادرة، موضحًا أنه جرى التواصل مع أصحاب وتجار هذه السلاسل لإبلاغ الفروع والعمل فورًا بالتخفيضات.

وناشد الجهاز المواطنين بالتواصل الفوري مععبر الخط الساخن: "15303"، والهاتف المحمول ٠١٠٠٠٠٠٠٣٢٩ عند تعرضهم لأي مشكلات أو استشعارهم بأي تلاعب في أسعار السلع المعروضة ضمن المبادرة الرئاسية لدعم المستهلك المصري.