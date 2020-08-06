عاجل.. حظر الدخول لمصر دون تحليل يثبت خلو الوافد من كورونا

قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حظر دخول جميع القادمين إلى مصر سواء براً أو بحراً أو جواً دون أن يكون القادم مصحوباً بما يفيد بإجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد بنتيجة سلبي، قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضي المصرية.

واستثنى رئيس الوزراء، من القرار، السائحين العرب والأجانب القادمين بخطوط طيران مباشر إلى مطارات شرم الشيخ، وطابا، والغردقة، ومرسى علم، ومطروح.

ويحظر نقل "المستثنين" سواء براً أو بحراً أو جواً من محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح إلى باقي محافظات مصر دون أن يكون راغب التنقل مصحوباً بما يفيد إجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد بنتيجة سلبي قبل 72 ساعة على الأكثر من التنقل.

كما يحظر نقل السائحين العرب والأجانب من مدن الجمهورية إلى محافظات جنوب سيناء، والبحر الأحمر، ومطروح، سواء براً أو بحراً أو جواً دون أن يكون راغب التنقل مصحوباً بما يفي إجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد بنتيجة سلبي قبل 72 ساعة على الأكثر من التنقل.

يأتي ذلك في إطار الضوابط الخاصة باستئناف حركة السياحة الوافدة إلى المحافظات السياحية الساحلية.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة توقيع جزاءات وتدابير ضد أية شركة أو منشأة تخالف الضوابط الاحترازية السابقة، وكذلك الضوابط التي أعلنتها وزارة السياحة والآثار، والمعدة بالتنسيق مع وزارة الطيران المدني، ووزارة الصحة والسكان، والاتحاد المصري للغرف السياحية.