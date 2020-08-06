صور.. انتشال جثامين سيدة وطفليها من أنقاض المنزل المنهار بالمحلة

أكد الدكتور جمال شادي مدير مستشفى المحلة العام، أن اقسام الطوارىء بالمستشفى استقبلت 3 حالات في حادث انهيار منزل بالمحلة، بينهم سيدة وطفلين، وأنهم لفظوا أنفاسهم فور وصولهم، وتم التحفظ على جثامينهم.

وذكر مدير المستشفى أن الضحايا هي أم تدعى مرورة عوض أبوالعنين، وطفليها "محمد" و"إياد"، مشيرًا إلى إنقاذ شاب تم استخراجه من تحت الأنقاض ويتلقى علاجه بالأقسام الداخلية.

من جانبه، وجه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اللواء حاتم زين العابدين رئيس مركز ومدينة المحلة، بإخلاء 3 منازل آخرى أيله للسقوط بمحيط المنزل السكني المنهار، بمنطقه الرجبي بمدينة المحلة حفاظًا على ارواح وحياه المواطنين.

كما شدد محافظ الغربية علي تشكيل لجنة هندسية لمعرفة أسباب انهيار العقار ومعاينة العقارات المجاورة.

وشدد محافظ الغربية في توجيهاته الي المحاسبه اماني النادري وكيل وزارة التضامن الاجتماعي باهمية تشكيل لجنه أغاثه لصرف مساعدات وتعويضات إلي أسر ضحايا ومصابي حادث انهيار منزل سكني منهار، وفتح نزل الشباب بالمعتمدية كإيواء مؤقت للأسر القاطنة بالمنزل المنهار.