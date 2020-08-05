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محمود مسلم

رئيس المحلة يتابع أعمال تجهيز وتطهير منطقة كورنيس بحر شبين

كتب:

احمد فتحي ورفيق ناصف
11:01 م | الأربعاء 05 أغسطس 2020
بالصور :رئيس المحلة يباشر أعمال تجهيز وتطهير منطقة كورنيس بحر شبين

بالصور :رئيس المحلة يباشر أعمال تجهيز وتطهير منطقة كورنيس بحر شبين

تابع اللواء حاتم زين العابدين رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، أعمال تجهيز وتطوير منطقة كورنيش بحر شبين متضمنة كوبري الرباط شارع مسجد السيدة رقية.

كما تابع رئيس مدينة المحلة الكبرى أعمال التطوير من رصف ورفع كفاءة الكورنيش وعمل استراحات وتزويده بالإنارة الحديثة لخدمة المواطنين.

كما وجَّه خلال الجولة، برفع أعمال جميع الإشغالات والمعوقات لتوسعة الطريق للبدء في أعمال الرصف والاهتمام برفع القمامة يوميا من المنطقة.

 كما  امتدت الجولة إلى شارع نادى ضباط الشرطة و محطة مياه المأخذ ونادي الصيد و المنطقة الصناعية ( 34 ) فدانا حيث إن أعمال الرصف ستمتد أمام هذه المناطق الحيوية.

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