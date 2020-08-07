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محمود مسلم

ولاية عفار الإثيوبية تكشف عن نزوح 32 ألف شخص بسبب فيضان نهر أواش

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(وكالات)
12:06 ص | الجمعة 07 أغسطس 2020
ولاية عفار الإثيوبية تكشف عن نزوح 32 ألف شخص بسبب فيضان نهر أواش

ولاية عفار الإثيوبية تكشف عن نزوح 32 ألف شخص بسبب فيضان نهر أواش

كشف مكتب تنسيق برنامج الأمن الغذائي والوقاية من الكوارث في ولاية عفار الإثيوبية عن نزوح 32 ألف شخص بسبب فيضان نهر أواش، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإثيوبية، اليوم.

وقال مدير الإنذار المبكر والاستجابة للطوارئ، عايد ياسين، إن الفيضانات الجارفة حدثت في ست محافظات بالولاية، بعد هطول الأمطار الغزيرة في موسم الأمطار الحالي، موضحا أن 7 ممرات على طول نهر أواش معرضة بشدة للفيضانات.

وعلى الرغم من أن هيئة حوض أواش تقوم بأنشطة الوقاية من الفيضانات بالتعاون مع الحكومة الفدرالية، إلا أن الدمار حدث بسبب هطول الأمطار غير المعتاد.

وقال ياسين، إن المحاصيل والحيوانات تضررت أيضا في المناطق ، تقدم الحكومة الإغاثة لأكثر من 1100 شخص بسبب الكوارث في نفس المنطقة، موضحا أن حوالي 63000 شخص معرضون للفيضانات، بينما يتعرض 44000 شخص لخطر التشرد في المناطق المنخفضة والمتوسطة في ولاية عفار .

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