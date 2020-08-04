إثيوبيا تتعهد باستئناف مفاوضات السد بما يعود بالفائدة على الأطراف الثلاثة

استأنفت المفاوضات الثلاثية بين مصر وإثيوبيا والسودان حول السد الإثيوبي، بقيادة الاتحاد الإفريقي أمس الإثنين، بعد تعليقها لمدة أسبوعين، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإثيوبية.

وتم تعليق الجولة الأولى من المحادثات في 13 يوليو الماضي بعد 11 يومًا من المفاوضات التي عقدت تقريبًا في المرحلة الأولى من ملء وتشغيل السد.

وقالت وزارة المياه والري والطاقة الإثيوبية في بيان، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إنه ستجرى مفاوضات هذا الأسبوع لمدة أسبوع واحد.

وأشارت وزارة الري الإثيوبية، إلى أن الحكومة الإثيوبية ملتزمة بالعمل من أجل إنهاء المفاوضات بطريقة تعود بالفائدة على جميع الأطراف.

وأضافت الوزارة، أن المفاوضات ستتداول حول التوجيهات التي وضعها قادة الدول الثلاث وفقا للوثيقة التي عرضت عليهم بعد الجولة الأولى من المفاوضات.