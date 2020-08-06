عاجل.. غرق سيدة بشاطئ النخيل بالإسكندرية 

لقيت سيدة مصرعها غرقًا، مساء اليوم الخميس، أثناء الاستحمام بمياه البحر بشاطئ النخيل بحي العجمي غرب الإسكندرية.

وتلقى قسم الدخيلة بلاغ يفيد بغرق سيدة داخل شاطئ النخيل تدعى "سلوى حنفي محمد جويدة"، 26 عامًا، ومقيمة شارع صلاح سالم بمحافظة القاهرة.

وقال مصدر بوزارة السياحة، إن السيدة نزلت البحر في تمام الساعة الثالثة عصرًا وتعرضت للغرق بعد مرور 20 دقيقة، وجرى اخراجها من البحر في حالة إعياء ونقلها إلى مستوصف طبي إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة.

يذكر، أنه بالرغم من التحذيرات، وحالات الغرق التي وقعت بشاطئ النخيل، إلا أن بعض المصطافين من محافظات مجاورة ينزلون شاطئ النخيل المعروف بشاطئ الموت.