مطارادات وفر وكر بين الأمن ورواد شاطئ النخيل لمنعهم من نزول البحر ليلا

حفاظاً على الأرواح، تحاول قوات من أفراد الشرطة ومفتشي وعمال إدارة السياحة المركزية للسياحة والمصايف، منع نزول المواطنين من المترددين والمصطافين في شاطئ النخيل والشواطئ المجاورة له في غرب الإسكندرية، إلى البحر.

وتشهد الشواطئ حالة من الكر والفر بين أفراد الأمن والمواطنين الذين ينتظرون إنهاء الشرطة والسياحة أعمال التفتيش على الشاطئ ليعاودون النزول إلى الشاطئ مرة أخرى.

ورصد مفتشوا السياحة والأمن الكثير من التجاوزات والنزول ليلا وبعد العصر على الشواطيء في تحد واضح للتعليمات والإجراءات الخاصة بتنفيذ قرار إغلاق الشاطئ، خاصة مع عدم وجود أى خدمات كخدمة الإنقاذ بالإضافة إلى تعدد حالات الغرق وعدم خروج جثة حتى الآن.

وقال اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، إن الحملات مازالت مستمرة وعلى مدار اليوم، حيث يقوم المفتشون والموظفون بحملات إخلاء المواطنين الذين يعاودون مرة أخرى، لافتا إلى أن الرواد يلجأون النزول ليلا في الظلام الدامس دون الخوف على حياتهم.

وأضاف "رشاد"، أن عدم وجود فرق إنقاذ وتعدد حالات الغرق لا يؤثر علي الأسر وضيوف الإسكندرية الذين يحاولون النزول إلى البحر رغم الخطورة.