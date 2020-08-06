إيداع المتهم بإلقاء أطفاله أمام قطار ملوي بمستشفى العباسية

قررت نيابة مركز ملوي، جنوب محافظة المنيا، تحويل المتهم بقتل أولاده الثلاثة إلى مستشفى العباسية، تحت حراسة أمنية، لتلقي العلاج من الحالة النفسية التي يعاني منها.

وشمل قرار النيابة العامة إيداع المتهم بقتل أولاده الثلاثة بمستشفى الأمراض النفسية، وسط حراسة أمنية، وذلك عقب توقيع الكشف الطبي على قواه العقلية، إذ تبين أنه يعاني من أمراض نفسية وفقًا للتقرير الطبي الصادر عن مستشفى المنياـ والذي رُفع للنيابة العامة وأمرت يدورها بتحويل المتهم إلى مستشفى العباسية.

يذكر أن قاضي المعارضات بمحكمة جنح ملوي قرر حبس المتهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكانت نيابة مركز ملوي استمعت إلى شقيق المتهم وزوجته واثنين من جيرانه وباقي أولاد المتهم بنتين وولد حول الواقعة.

وترجع أحداث القضية إلى تلقي اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارًا من الدكتور إسحاق إبراهيم مدير مستشفى ملوي العام بوصول 3 جثث هامدة لأطفال.

وانتقل اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية والمقدم علاء جلال رئيس فرع البحث الجنائي، حيث تبين قيام سائق يدعي "محمد علي" 50 عامًا، مقيم بمعصرة ملوي بالتخلص من أطفاله الثلاثة بإلقائهم أسفل عجلات قطار قادم من محافظة الأقصر متجهًا إلى القاهرة.

وكشفت التحريات الأولية أنه مختل عقليًا، ويتلقى علاجًا بأحد المستشفيات منذ أكثر من عام، ونُقلت جثث الأطفال الأشقاء الثلاثة، وهم بحسب ترتيب العمر "خديجة" 8 سنوات، و"عمر" 6 سنوات، و"منة" 4 سنوات، إلى مشرحة المستشفى.