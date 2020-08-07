وزيرة إعلام لبنان: لا نمانع وجود لجنة دولية للوصول إلى حقيقة الانفجار

قالت منال عبدالصمد، وزيرة الإعلام اللبنانية، إن التحقيقات لا تزال جارية على قدم وساق، لحين التوصل للمجرم المنفذ لواقعة الانفجار، ومعاقبته على الجريمة المدمرة، التي تسببت في كوارث بيئية.

وأضافت "عبدالصمد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، المذاع على الفضائية المصرية الأولى، أن الانفجار حتى الآن، ناجم عن احتراق 2700 طن من نترات الصوديوم، حسب ما أكدته التحقيقات حتى الآن، ولم تستكمل حتى الآن، موضحة أن لحنة تقصي الحقائق مستمرة في عملها، لمعرفة سبب انفجار مرفأ بيروت، وخلال 5 أيام، سيتم التوصل للآئحة أولية لأسماء الجناة، ونطالب بتحويله إلى مجلس العدل، الذي سيطال كل المسؤولين مهما علا شأنهم.

وأكدت أن الشعب شريك في القرارات، وموضوع اللجوء إلى محكمة دولية، لم يتم تداول ذلك الاقتراح في جلسة رئاسة مجلس الوزراء، "أنا بحبذ أي قرار يؤخذ للكشف عن المجرمين الفاسدين، الذين وصلونا لهون، وننتظر جلسة مجلس الوزراء الأسبوع المقبل، وإذا بينت نتيجة التحقيقات المجرم والمسؤول سنعوض معنويا".

واشارت إلى أنه في حال التماس أي تباطؤ في التحقيقات، سأطلب رسميا التوجه للتحقيقات الدولية، ونحن مصرين على استكمال التحقيقات، وأجهزتنا قادرة على كشف المفسدين: "اللي وقعنا فيه نكبة وطنية لن تمر مرور الكرام، وفي حال لم نستطع إدارة حالنا، لا يوجد مانع للجوء لدول الخارج".