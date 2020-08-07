حمو بيكا يقترب من 3 ملايين مشاهدة بـ"باتون ساليه" ويتصدر التريند بـ"أي ميس يو"

اقترب مغني المهرجانات حمو بيكا، بمهرجان "باتون ساليه" على يوتيوب، من تحقيق 3 ملايين مشاهدة، بالتعاون مع أبو ليلة وفيجو الدخلاوي.

وكان حمو بيكا، نشر فيديو من تسجيل الكليب، وكان متعثرا في نطق جملة "باتون ساليه بالسمسم هات"، ما جعل الجميع يتفاعلون معه.

كما تصدر بيكا التريند، بعد طرحه برومو المهرجان الجديد، الذي يحمل اسم "أي ميس يو فيري هارت".

وظهر حمو خلال الفيديو، وهو يتعثر في نطق "ميس يو فيري هارت"، وحاول نطقها عدة مرات، متعثرا في النطق مثلما حدث منه في كلبه السابق "باتون ساليه".

وعلق بيكا قائلا: "التريند الجديد هنضحك مصر كلها".