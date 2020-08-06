من جديد.. حمو بيكا يتعثر في "آي ميس يو فيري هارت": "التريند الجديد"

طرح مطرب المهرجانات حمو بيكا برومو المهرجان الجديد والذي يحمل اسم "أي ميس يو فيري هارت".

وظهر حمو خلال الفيديو وهو يتعثر في نطق "ميس يو فيري هارت"، وحاول نطقها عدة مرات متعثرا في النطق مثلما حدث مته في كليه السابق "باتون ساليه".

وعلق بيكا قائلا: "التريند الجديد هنضحك مصر كلها".

وتصدر فيديو "باتون ساليه" تريند جوجل، حيث ظهر حمو أثناء وهو ينطق باتون ساليه ليثير مقطع الفيديو سخرية واسعة، على مواقع التواصل الاجتماعي منذ أيام حيث ظهر مطرب المهرجانات في بروفات إحدى أغنياته داخل الاستديو، متعثرا في قول عبارة "باتون سالية بالسمسم هات"، حيث كررها أكثر من مرة "باتون باليه بالسمسم هات" على الرغم من التنبيه من قبل الحاضرين، ما أثار موجة ضحك داخل الاستوديو، كما تداول رواد السوشيال ميديا الفيديو بكثرة بطرق كوميدية.