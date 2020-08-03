حمو بيكا: المتسبب في حادث الساحل الشمالي يُحقق معه الآن

قال مطرب المهرجانات حمو بيكا، إن السيارة التي اصطدمت بعدة سيارات أخرى وتسببت في وقوع حادث في منطقة الساحل الشمالي ليس سيارته، بل سيارة مدير أعماله.

وذكر أنه عندما علم بالحادث ذهب إلى موقع الحادث للاطمئنان على حياة من كان يقود السيارة.

وأضاف بيكا" في "اللايف" الذي بثته ردًا على اتهامه بالتسبب في الحادث، أن حياة الأشخاص عنده تساوي الكثير لأنها لا تعوض على عكس باقي الأشياء الأخرى التي يمكن تعويضها، وقال إن الشخص الذي كان يوجد في السيارة يُحقق معه الآن.

وكان أحد المتضررين من الحادث قد ذكر أن حمو بيكا كان يقود السيارة، ولكن اُتهم بها شخص يعمل معه.