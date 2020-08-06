متضررو حادث حمو بيكا بالساحل: طلبنا من النيابة تفريغ الكاميرات
كتب:
أبانوب رجائي
11:31 م | الخميس 06 أغسطس 2020
قال عمرو نجيب أحد متضرري حادث حمو بيكا بالساحل الشمالي والذي تم بعيد الأضحى إنهم طالبوا من النيابة صباح اليوم بتفريغ الكاميرات بندب خبير من الاذاعة والتلفزيون لتفريغ الكاميرات للتأكد من هوية سائق السيارة وقت الحادث.
وكان حمو بيكا شارك فيديو عبر الفيسبوك لتوضيح تفاصيل وقت الحادث وقال إنه لم يتواجد في موقع الحادث منذ البداية وكان في الفندق وعندما عرف بالحادث ذهب للاطمئنان على العاملين معه.