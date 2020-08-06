متضررو حادث حمو بيكا بالساحل: طلبنا من النيابة تفريغ الكاميرات

قال عمرو نجيب أحد متضرري حادث حمو بيكا بالساحل الشمالي والذي تم بعيد الأضحى إنهم طالبوا من النيابة صباح اليوم بتفريغ الكاميرات بندب خبير من الاذاعة والتلفزيون لتفريغ الكاميرات للتأكد من هوية سائق السيارة وقت الحادث.

وكان حمو بيكا شارك فيديو عبر الفيسبوك لتوضيح تفاصيل وقت الحادث وقال إنه لم يتواجد في موقع الحادث منذ البداية وكان في الفندق وعندما عرف بالحادث ذهب للاطمئنان على العاملين معه.