الوزراء: حاملو جواز السفر المصري لن يطلب منهم تحليل pcr لدخول مصر

أكد المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الوضع الصحي والوبائي لمواجهة فيروس كورونا المستجد، أصبح تحت السيطرة، ومطمئن لحد كبير.

وقال "سعد" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، إن الأعداد تتناقص، سواء الإصابات أو الوفيات، مشيرًا إلى أن الحكومة قررت مطالبة غير المصري القادم من الخارج، بإحضار شهادة "بي سي أر"، عدا القادمين من مطارات جنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح، وأن المصريين العائدين من الخارج، والحاملين لجواز السفر المصري، لن يطلب منهم هذه الشهادة.

ولفت "سعد"، إلى أن السياح الموجودين في المحافظات السياحية، لن يسمح لهم بمغادرتها، مشيرًا إلى أنه يلزم لخروجه لزيارة محافظة القاهرة مثلًا أو أي محافظة أخرى، أن يحصل على شهادة "بي سي أر".

وأشار إلى أن الوضع الجيد في مواجهة فيروس كورونا، حدث بسبب الاجراءات التي اتخذتها الحكومة، وبسبب التزام المواطنين بارتداء الكمامات، وباقي الاجراءات الاحترازية، محذرًا من فقدان هذا الوضع، مؤكدًا أن الوضع الاحترازي لن ينتهي، إلا بظهور مصل فعال للفيروس.

وأضاف: "نحن نولي صحة المواطن المصري اعتبارًا كبيرًا، ولذلك سيتم تطبيق إجراء اشتراط حمل تحليل pcr"، مؤكدًا أن هذا القرار سيخضع للمراجعة الدورية، وطبقا لمتغيرات الوضع الوبائي في مصر.