نائب محافظ سوهاج وممثل "الوزراء" يتابعان تنفيذ مشروعات "حياة كريمة"

تفقد الدكتور أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، يرافقه المهندس هيثم مازن ممثل المشروعات القومية بمجلس الوزراء، مشروعات برنامج "حياة كريمة" بقرى الكولة بمركز أخميم، والكوامل والهجارسة بمركز سوهاج.

وبدأ نائب المحافظ وممثل المشروعات القومية بمجلس الوزراء الجولة بتفقد الوحدة البيطرية بقرية الكولة بأخميم، والتي تم تسليمها مبدئيًا، وجاري التسليم النهائي من قبل مديرية الإسكان، ثم تفقدا تأهيل المنازل الأولى بالرعاية المنفذة من قبل جمعية تحسين أوضاع المرأة والطفل، ةكذلك مركز شباب الكولة، وجناح مدرسة نجع الساقية وتوسعة المدرسة بسعة " 22 فصل "، إضافة إلى موقع محطة الصرف الصحي بالكولة.

ثم توجه ممثل المشروعات القومية بمجلس الوزراء إلى محطة المعالجة بالكوامل بمركز سوهاج التي تم الإنتهاء منها بنسبة 100%، وتفقد مركز شباب الكوامل، والوحدة الصحية بالقرية التي يتم تطويرها وتجهيزها طبقًا للنموذج النمطي للتأمين الصحي الشامل .

وانتهت الجولة التفقدية بزيارة قرية الهجارسة بمركز سوهاج، حيث تفقد نائب المحافظ وممثل المشروعات القومية محطة الرفع بالقرية والتي تم الإنتهاء منها بنسبة 100%، وقاما بزيارة المنازل الأولى بالرعاية المنفذة من قبل جمعية صناع حياة، حيث تم الانتهاء من 170 منزلًا تأهيلًا متكاملًا.